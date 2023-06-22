Елена Зеленская рассказала, что живет отдельно от Президента

Жена Президента Елена Зеленская. Фото: Офис Президента Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что сейчас живет отдельно от мужа. Видится с Президентом она только во время обеда в офисе на Банковой.

Об этом первая леди Украины сообщила в интервью израильскому изданию The Jerusalem Post.

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Работа и дом

Рассказывая о своей жизни в условиях войны, Елена Зеленская заявила, что она работает в своем офисе, занимается рядом проектов. Это, в частности:

программа психического здоровья;

помощь жертвам домашнего насилия.

Она также дает интервью и проводит телефонные и видеопереговоры.

Что касается дома, то первая леди призналась, что сейчас живет отдельно от мужа. Тот спит в своем кабинете, а она живет дома, заботясь о двоих детях.

Не до развлечений

Елена Зеленская подчеркнула: "Если нам повезет, мы встречаемся на обеде в офисе. Никто из нас сейчас не может позволить себе досуг или развлечения".

Первая леди добавила в интервью израильскому СМИ, что в Украине сейчас только треть детей может посещать школы, бегая при этом в бомбоубежище, — а все остальные учатся онлайн.

"Я помню пустые улицы и ощущение апокалипсиса в Киеве, но летом город снова закипел", — призналась супруга Президента Украины.

Напомним, что Елена Зеленская также иногда совершает зарубежные визиты, в частности в мае она посетила Южную Корею.