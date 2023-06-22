Олена Зеленська розповіла, що живе окремо від Президента

Дружина Президента Олена Зеленська. Фото: Офіс Президента України

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що зараз живе окремо від чоловіка. Бачиться з Президентом вона лише під час обіду в офісі на Банковій.

Про це перша леді України повідомила у інтерв’ю ізраїльському виданню The Jerusalem Post.

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Розповідаючи про своє життя в умовах війни, Олена Зеленська заявила, що вона працює в своєму офісі, займається низкою проєктів. Це, зокрема:

програма психічного здоров’я;

допомога жертвам домашнього насильства.

Також вона дає інтерв’ю та проводить телефонні та відеопереговори.

Щодо дому, то перша леді зізналася, що зараз живе окремо від чоловіка. Той спить у своєму кабінеті, а вона живе вдома, опікуючись двома дітьми.

Не до розваг

Олена Зеленська наголосила: "Якщо нам пощастить, ми зустрічаємося на обід в офісі. Ніхто з нас зараз не може дозволити собі дозвілля чи розваг".

Перша леді додала в інтерв’ю ізраїльському ЗМІ, що в Україні зараз лише третина дітей може відвідувати школи, бігаючи при цьому у бомбосховища — а усі інші навчаються онлайн.

"Я пам’ятаю порожні вулиці та відчуття апокаліпсису в Києві, але влітку місто знову закипіло", — зізналася дружина Президента України.

Нагадаємо, що Олена Зеленська також іноді здійснює закордонні візити, зокрема, у травні вона відвідала Південну Корею.