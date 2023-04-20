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Елена Зеленская рассказала, как найти работу тем, кому за 60

20 апреля 2023 13:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Елена Зеленская рассказала, как найти работу тем, кому за 60
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Жена Президента Украины Елена Зеленская прорекламировала для украинцев проект "Дія. Безбар'єрність". В нем есть возможности для поиска работы, в частности, для людей старше 60 лет.

Об этом сообщила пресс-служба первой леди Украины.

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Супруга Президента Украины Елена Зеленская обратила внимание на украинцев, которые ищут работу в солидном возрасте.

"Как найти работу, когда вам за 60, возможно ли при этом сменить профессию? А что сложнее — это, или найти ту самую первую работу, когда опыта еще совсем нет?" — задала риторические вопросы первая леди, отметив, что даже в этом возрасте все возможно.

Она упомянула проект "Дія. Безбар'єрність", где был создан специальный раздел "Искателям работы".

Борьба с дискриминацией

Эта глава, отметила первая леди, была создана, "чтобы каждый человек в Украине мог преодолеть барьеры, которые мешают ему получить достойное трудоустройство".

Важное внимание в "Дії. Безбар'єрність", добавила супруга Президента, уделяется борьбе с дискриминацией по возрасту и нарушениям прав со стороны работодателя.

Это сделано для того, чтобы все работающие украинцы могли гарантированно получать больничные и отпуска.

Напомним, что Елена Зеленская попала в престижный рейтинг журнала TIME.

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