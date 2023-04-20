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Олена Зеленська розповіла, як знайти роботу тим, кому за 60

20 квітня 2023 13:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Олена Зеленська розповіла, як знайти роботу тим, кому за 60
Перша леді України Олена Зеленська. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Дружина Президента України Олена Зеленська прорекламувала для українців проєкт "Дія. Безбар'єрність". У ньому є можливості для пошуку роботи, зокрема, для людей віком за 60 років.

Про це повідомила пресслужба першої леді України.

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Дружина Президента України Олена Зеленська звернула увагу на українців, які шукають роботу у солідному віці.

"Як знайти роботу, коли вам за 60, чи можливо при цьому змінити фах? А що складніше — це, чи знайти ту саму найпершу роботу, коли досвіду ще зовсім немає?" — задала риторичні питання перша леді, наголосивши, що навіть у такому віці усе можливо.

Вона згадала проєкт "Дія. Безбар'єрність", де був створений спеціальний розділ "Шукачам роботи". 

Боротьба з дискримінацією

Цей розділ, зазначила перша леді, був створений, "щоби кожна людина в Україні могла здолати бар‘єри, які заважають їй отримати гідне працевлаштування".

Важлива увага в "Дії. Безбар'єрність", додала дружина Президента, приділяється боротьбі з дискримінацією за віком та порушеннями прав зі сторони роботодавця.

Це зроблено для того, аби усі працюючі українці могли гарантовано отримувати лікарняні та відпустки.

Нагадаємо, що Олена Зеленська потрапила у престижний рейтинг журналу TIME.

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