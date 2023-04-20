Олена Зеленська розповіла, як знайти роботу тим, кому за 60
Дружина Президента України Олена Зеленська прорекламувала для українців проєкт "Дія. Безбар'єрність". У ньому є можливості для пошуку роботи, зокрема, для людей віком за 60 років.
Про це повідомила пресслужба першої леді України.
Порада від Зеленської
Дружина Президента України Олена Зеленська звернула увагу на українців, які шукають роботу у солідному віці.
"Як знайти роботу, коли вам за 60, чи можливо при цьому змінити фах? А що складніше — це, чи знайти ту саму найпершу роботу, коли досвіду ще зовсім немає?" — задала риторичні питання перша леді, наголосивши, що навіть у такому віці усе можливо.
Вона згадала проєкт "Дія. Безбар'єрність", де був створений спеціальний розділ "Шукачам роботи".
Боротьба з дискримінацією
Цей розділ, зазначила перша леді, був створений, "щоби кожна людина в Україні могла здолати бар‘єри, які заважають їй отримати гідне працевлаштування".
Важлива увага в "Дії. Безбар'єрність", додала дружина Президента, приділяється боротьбі з дискримінацією за віком та порушеннями прав зі сторони роботодавця.
Це зроблено для того, аби усі працюючі українці могли гарантовано отримувати лікарняні та відпустки.
Нагадаємо, що Олена Зеленська потрапила у престижний рейтинг журналу TIME.