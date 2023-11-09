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Оккупанты должны уйти, и они это сделают, — Зеленский на конференции Reuters

9 ноября 2023 15:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты должны уйти, и они это сделают, — Зеленский на конференции Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты должны уйти с территории Украины на собственную суверенную землю. Прежде всего это необходимо для остановки войны — они должны уйти, и они это сделают.

Об этом Президент заявил во время участия в конференции Reuters NEXT.

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"Российские солдаты должны уйти на свою собственную суверенную землю. Прежде всего они должны уйти с территории Украины, потому что это действенный способ остановить войну: они должны уйти. И они это сделают. Вы увидите — они это сделают", — сказал президент.

Также во время участия в конференции украинский лидер подробно рассказал об украинской мотивации, плане деоккупации украинских территорий, важности своевременной поставки вооружения от партнеров и подготовке к вступлению в Европейский Союз.

Напомним, что Европейская комиссия официально порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Наше государство выполнило 90% рекомендаций от ЕК.

Венгрия, вероятно, будет блокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Поэтому Украина уже готовится к такому возможному ходу событий.

Кроме того, посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что остаются еще несколько аспектов реформ, которые Украина должна выполнить. Только после этого Совет ЕС предоставит так называемый переговорный мандат Европейской комиссии.

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