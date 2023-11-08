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Україні треба виконати ще декілька реформ перед переговорами, — посол ЄС

8 листопада 2023 23:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Україні треба виконати ще декілька реформ перед переговорами, — посол ЄС
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: Цензор.нет
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що залишаються ще кілька аспектів реформ, які Україна має виконати. Лише після цього Рада ЄС надасть так званий переговорний мандат Європейській комісії.

Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

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За її словами, на основі всіх реформ, які Україна змогла зробити до цього часу, Єврокомісія змогла рекомендувати початок переговорів про членство в ЄС.

"Це дозвіл, рекомендований Раді, який відкриває Європейській Раді, — а це всі 27 країн-членів — можливість розпочати переговори про вступ. Щодо наступних кроків: є ще кілька аспектів реформ, які необхідно завершити для того, щоб Рада надала так званий переговорний мандат Комісії", — сказала дипломатка.

Матернова каже: Єврокомісія зараз рекомендувала відкриття переговорів, і для наступного кроку після цього є ще чотири аспекти реформ, які потрібно завершити:

  • збільшення штату НАБУ;
  • внесення двох невеликих змін до закону про декларування майна;
  • ухвалення закону про лобіювання відповідно до стандартів ЄС,
  • виконання рекомендацій Венеціанської комісії щодо нацменшин.

"Ці чотири пункти мають бути завершені, і тоді ми отримаємо мандат на переговори, за умови, що Рада відкриє переговори в грудні, і тоді процес може розпочатися", — сказала вона.

Пані посол звернула увагу, що Україна здійснила величезну кількість реформ, але залишилося доопрацювання речей, над якими вже працювали раніше.

"Я подивилася пресконференцію голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, і Комісія рекомендує Європейській Раді розпочати переговори, переговори про вступ з Україною і крапка. У цьому реченні немає жодного "але". Відкриття переговорів — це відкриття переговорів, а потім один з двох переговорних мандатів перетворився на урядову конференцію, і після цього буде ще багато, багато і багато кроків. Але відкриття переговорів було рекомендоване", — наголосила Матернова.

Нагадаємо, що раніше Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно порекомендувала розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС. На це рішення відреагував Президент України Володимир Зеленський, назвавши це рішення "історичним днем" в історії України. 

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