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Одиозный нардеп Тищенко собрался в Белгород

23 мая 2023 14:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Одиозный нардеп Тищенко собрался в Белгород
Народный депутат Николай Тищенко. Фото: прессслужба "Слуги народа"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Нардеп Николай Тищенко готов ехать в Белгород. Он заявил, что ждет только приказа Президента Владимира Зеленского.

Об этом народный депутат Украины, бывший член фракции "Слуга народа" написал на своем Telegram-канале.

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Сначала Тищенко распространил слух о своей персоне от Telegram-канала "Джокер".

Авторы этого канала написали, что, по их данным, "на главу Белгородской ОГА рассматривается кандидатура Николая Тищенко".

Сам Тищенко не стал комментировать эту информацию.

Белгород — так Белгород

Но впоследствии одиозный народный депутат опубликовал видеообращение, в котором упомянул тему Белгорода.

Тищенко заявил, что якобы получил много обращений от "жителей Белгородской народной республики" с просьбой защитить их от "орков".

"Если Президент скажет, то Белгород — так Белгород", — заявил нардеп.

Напомним, что в понедельник, 22 мая, в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковской области.

В частности, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, состоящий из граждан РФ, легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

Он также записал видеообращение с призывом к россиянам бороться за свободную от Путина Россию.

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