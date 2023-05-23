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Одіозний нардеп Тищенко зібрався до Бєлгорода

23 травня 2023 14:34
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Одіозний нардеп Тищенко зібрався до Бєлгорода
Народний депутат Микола Тищенко. Фото: пресслужба "Слуги народу"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Нардеп Микола Тищенко готовий їхати до Бєлгорода. Він заявив, що чекає лише наказу Президента Володимира Зеленського.

Про це народний депутат України, колишній член фракції “Слуга народу” написав на своєму Telegram-каналі.

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Спочатку Тищенко поширив чутку про свою персону від Telegram-каналу “Джокер”.

Автори цього каналу написали, що, за іхніми даними, "на голову Бєлгородської ОДА розглядається кандидатура Миколи Тищенка".

Сам Тищенко не став коментувати цю інформацію.

Бєлгород — так Бєлгород

Але згодом одіозний народний депутат опублікував відеозвернення, в якму згадав тему Бєлгорода.

Тищенко заявив, що нібито отримав багато звернень від "мешканців Бєлгородської народної республіки" з проханням захистити їх від "орків". 

"Якщо Президент скаже, то Бєлгород — так Бєлгород", — заявив нардеп.

Нагадаємо, що у понеділок, 22 травня, у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Він також записав відеозвернення із закликом до росіян боротися за вільну від Путіна Росію.

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