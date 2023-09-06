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Один из заместителей Резникова опроверг информацию об отставке

6 сентября 2023 14:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Один из заместителей Резникова опроверг информацию об отставке
Заместитель Алексея Резникова Виталий Дейнега. Фото: HB
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, 6 сентября народный депутат Алексей Гончаренко утверждал, что три замминистра обороны Алексея Резникова уходят в отставку. Впрочем, один из замов, Виталий Дейнега опроверг эти слухи.

Об этом Дейнега сообщил в Facebook.

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В сообщении Дейнега указал на свое желание довести до конца начатые в министерстве проекты. Он акцентировал внимание на том, что его деятельность вызывает определенное неприятие у некоторых групп людей в стране. Ему неоднократно намекали, что его могут уволить из-за его принципиальности, но он не намерен идти на уступки, противоречащие его убеждениям.

Виталий также подчеркнул, что прежде чем принимать решение о своем дальнейшем пути, он планирует обсудить ситуацию с новым руководством.

Он выразил свою заботу о будущем Минобороны и подчеркнул свою стремление усилить и модернизировать оборонную IT-структуру страны. Дейнега также намекнул на то, что некоторые лица могут стремиться его устранить ради собственных интересов или, чтобы избежать возможных проблем.

"Что касается меня лично то я хочу завершить начатое в Минобороны. Завершить капитальный, а не ямочный ремонт и глубокую модернизацию оборонного ИТ сектора", — сказал он.

Заместитель Алексея Резникова Виталий Дейнега
Сообщение Виталия Дейнега. Фото: скриншот

Напомним, что заместители министра обороны Украины подали в отставку перед назначением нового руководителя Минобороны. Речь и дет о трех заместителях Алексея Резникова.

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