Один из заместителей Резникова опроверг информацию об отставке

Заместитель Алексея Резникова Виталий Дейнега. Фото: HB

В среду, 6 сентября народный депутат Алексей Гончаренко утверждал, что три замминистра обороны Алексея Резникова уходят в отставку. Впрочем, один из замов, Виталий Дейнега опроверг эти слухи.

Об этом Дейнега сообщил в Facebook.

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Виталий Дейнега не уходит в отставку

В сообщении Дейнега указал на свое желание довести до конца начатые в министерстве проекты. Он акцентировал внимание на том, что его деятельность вызывает определенное неприятие у некоторых групп людей в стране. Ему неоднократно намекали, что его могут уволить из-за его принципиальности, но он не намерен идти на уступки, противоречащие его убеждениям.

Виталий также подчеркнул, что прежде чем принимать решение о своем дальнейшем пути, он планирует обсудить ситуацию с новым руководством.

Он выразил свою заботу о будущем Минобороны и подчеркнул свою стремление усилить и модернизировать оборонную IT-структуру страны. Дейнега также намекнул на то, что некоторые лица могут стремиться его устранить ради собственных интересов или, чтобы избежать возможных проблем.

"Что касается меня лично — то я хочу завершить начатое в Минобороны. Завершить капитальный, а не ямочный ремонт и глубокую модернизацию оборонного ИТ сектора", — сказал он.

Сообщение Виталия Дейнега. Фото: скриншот

Напомним, что заместители министра обороны Украины подали в отставку перед назначением нового руководителя Минобороны. Речь и дет о трех заместителях Алексея Резникова.