Один із заступників Резнікова спростував інформацію про відставку

Заступник Олексія Резнікова Віталій Дейнега. Фото: HB

У середу, 6 вересня народний депутат Олексій Гончаренко стверджував, що три заступники міністра оборони Олексія Резнікова йдуть у відставку. Втім, один із заступників Віталій Дейнега спростував ці чутки.

Про це Дейнега повідомив у Facebook.

Читайте також:

Віталій Дейнега не йде у відставку

У повідомленні Дейнега вказав на бажання довести до кінця розпочаті в міністерстві проєкти. Він наголосив на тому, що його діяльність викликає певне неприйняття у деяких груп людей у країні. Йому неодноразово натякали, що його можуть звільнити через його принциповість, але він не має наміру йти на поступки, що суперечать його переконанням.

Віталій також підкреслив, що перш ніж ухвалювати рішення щодо свого подальшого шляху, він планує обговорити ситуацію з новим керівництвом.

Він висловив свою турботу про майбутнє Міноборони та наголосив на своєму прагненні посилити та модернізувати оборонну IT-структуру країни. Дейнега також натякнув на те, що деякі особи можуть прагнути його усунути заради власних інтересів або щоб уникнути можливих проблем.

"Що стосується мене особисто, то я хочу завершити розпочате в Міноборони. Завершити капітальний, а не ямковий ремонт і глибоку модернізацію оборонного ІТ сектору", — сказав він.

Повідомлення Віталія Дейнега. Фото: скриншот

Нагадаємо, що заступники Міністра оборони України подали у відставку перед призначенням нового керівника Міноборони. Йдеться про трьох заступників Олексія Резнікова.