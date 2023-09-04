Отставка Резникова: чем запомнился министр обороны

Алексей Резников. Фото: Униан

Украинский министр обороны Алексей Резников написал заявление на отставку с должности, которую занимал 22 месяца. В том числе последние полтора года войны России в Украине.

Чем запомнился Алексей Резников и что с ним будет дальше — читайте в Новини.LIVE

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В общей сложности Алексей Резников возглавлял министерство обороны Украины 22 месяца. Он был назначен на эту должность в ноябре 2021 года, заменив на ней своего предшественника — генерал-лейтенанта Андрея Тарана.

В целом в Минобороны Резников пришел из другого министерского поста — главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В этой должности он пробыл около года — с марта 2020 по ноябрь 2021-го. До этого был партнером компании "Астерс", заместителем председателя Киевской горадминистрации (2016-2018), заместителем городского головы — секретарь Киевского городского совета (2014-2015).

Бен Уоллес и Алексей Резников. Reuters/Press Service of the Defence Ministry of Ukraine/Handout

Во время работы в юриспундеции специализировался на альтернативном разрешении споров, в том числе вынесении экспертных заключений, переговоров, совещаний по урегулированию споров и подготовок к мировым соглашениям.

Еще на этапе руководства Резниковым Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в политических кругах о нем говорили как о хорошем переговорщике.

Собственно, эта черта в том числе помогла ему убедить многочисленный западный истеблишмент начать поставки в Украину современного западного оружия.

Все еще неизвестно, какие именно аргументы приводил Резников вместе с военно-политическим руководством страны, чтобы Запад решился дать Украине больше, чем просто ПЗРК "Stinger".

Кстати, именно Резников возглавил украинскую делегацию на первых переговорах серии дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которая стала называться встречей в формате "Рамштайн".

Встреча в формате "Раммштайн". Фото: Reuters

В ней принимают участие более 40 министров обороны из разных стран мира.

Результатом данных встреч в том числе стало усиление ПВО Украины современными западными образцами ЗРК, а затем предоставление Украине западных танков и современной авиации — американских истребителей F-16.

Резников вспомнил об этом в своем заявлении об увольнении в ВР, указав, что за его каденцию на посту министра обороны пройден непростой путь:

"От категорического отказа предоставлять Украине "стингеры" в ноябре 2021 года, когда я только был назначен на должность министра обороны Украины, до формирования "авиационной коалиции", предоставления современных танков, средств ПВО/ПРО, дальнобойных ракет, бронетехники, артиллерии, РСЗО, других видов современного оружия западного образца".

"Умеет договариваться о сложных вещах"

В политических кругах действительно отмечают умение Резникова договариваться о сложных для Украины вещах, но при этом указывают и на то, что Резников до последнего не верил в полномасштабное вторжение россиян. Даже накануне войны 23 февраля 2022, находясь в ВР, в частных разговорах с депутатами он отвергал такую вероятность.

Война в Украине. Фото: ВСУ

Собственно, через полгода после войны, в ноябре прошлого года, Резников публично признал, что ошибся, потому что не верил, что "россияне конченые настолько".

"Мне не стыдно сказать, что я высказывал серьезное предположение, с которым я серьезно ошибся, когда говорил, что я не верю, что Путин будет бомбить украинские мирные города. И я говорю, что я ошибся, потому что я не верил, что они настолько "конченые" в том "оркостане", что они настолько будут взбешены и раздражены, что украинцы, особенно русскоязычная часть населения на Востоке Украины — Харьковщина, Волноваха, Мариуполь — не будут их встречать с цветами, а будут сопротивляться", — заявил министр в интервью РБК.

Коррупционные скандалы Минобороны: от яиц и до курток

Еще один скандал, нанесший по Резникову едва ли не самый большой удар — коррупционный. Самый известный из них — яйца по 17 гривен.

В январе 2023 года издание "Зеркало недели" опубликовало расследование о хищении с участием Минобороны средств на закупку продовольствия для ВСУ. В частности, речь шла о контрактах на закупку яиц по 17 грн за штуку. К тому времени одно яйцо в магазине стоило 7 грн за штуку. Следовательно, цены Минобороны были завышены почти в 2,5 раза.

Владимир Зеленский и Алексей Резников. Фото: ОП

Уже тогда над Резниковым нависла угроза отставки. У него даже был разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Резников говорил, что готов уйти с поста, если так решит президент.

Собственно этот вопрос даже рассматривался на высоком уровне. Однако в конце концов затормозился и Резинков остался руководить Минобороны дальше.

Второй скандал случился относительно недавно и уже касался втрое завышенных цен на зимнюю одежду для военных. Об этом снова шла речь в расследовании "Зеркала недели".

В частности, цена одной куртки в Турции составляла 29 долларов, а пока она доехала до Украины, то подорожала до 86 долларов за штуку.

Алексей Резников. Фото: 24 канал

Резников категорически отрицал факт коррупции в ведомстве, а автора расследования назвал манипулятором.

"Когда-то он сделал публикацию, сравнивая оптовую закупку топлива в тоннах с ценами на заправках в розницу в литрах. Но топливо — бензин, а соляра легче воды. Соответственно, в одном литре соляры нет килограмма. Не значит, что если литр стоит 50 грн, то и килограмм 50 — килограмм стоит дороже", — объяснял в интервью.

Однако таких оправданий было недостаточно, и наконец Зеленский начал искать замену Резникову. При этом президент не комментировал отставку министра обороны, заявив, что сделает это после принятых решений.

Причастен ли Резников к коррупции в Минобороны?

По мнению нардепа от "Слуги народа" Олега Дунды, данные кадровые перестановки вынуждены. В стране, которая находится в состоянии войны, такого быть не должно. Должна следовать стратегия.

"В чем вынужденность? Резников увольняется потому, что так и не унял кадровую и внутреннюю работу Минобороны. Фактически его отставка происходит под давлением общества и медиа. Это хорошо, что они играют такую функцию, но в то же время это свидетельствует о реакционности властной политики, а не о стратегичности. А это большая проблема", — считает Дунда.

Олег Дунда. Фото: Новини.LIVE

Также, по его словам, в целом министр политически должен отвечать за работу своих подчиненных. А если он не способен унять и изменить систему – должен уйти с должности.

Дунда говорит, что у Резникова было два функционала — работа с западными партнерами и внутренняя работа. И если к первой части вопросов нет, работа на 5 с минусом, потому что идеала не существует, то по второй части вопросов множество.

"Такое впечатление, что Резников не контролировал своих подчиненных, не было системы. В этом случае он своей должности не отвечает, поэтому должен уйти. Ответ на вопрос о личной вовлечённости в коррупционные процессы (имеется в виду в Минобороны. — Ред.) должны дать правоохранительные органы. Резников должен быть заинтересован и требовать такого расследования у правоохранителей. Иначе это будет намеком на его вовлечение", — подытожил Дунда.

Что с Резниковым будет дальше?

По слухам в политических кругах, после увольнения с должности министра обороны Резников будет назначен послом Украины в Великобритании. Это может произойти на следующей неделе.

Новини.LIVE звонили министру по этому вопросу, но ответа не последовало.

Ранее Резников говорил, что о таком назначении ему неизвестно.