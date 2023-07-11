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Глава МИД Германии не ответила, пригласят ли Украину в НАТО

11 июля 2023 17:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Глава МИД Германии не ответила, пригласят ли Украину в НАТО
Анналена Бербок. Фото: скриншот с видео "РБК-Украина"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не ответила, пригласят ли Украину в НАТО. Она отказалась комментировать переговоры по этому вопросу.

Соответствующее видео опубликовало издание "РБК-Украина".

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"Я не собираюсь давать вам промежуточные статусы по этой текстовой работе здесь, на этом пресс-подходе, который приурочен к открытию встречи с министрами иностранных дел трех других стран", — отметила она.

По ее словам, переговоры по тексту идут "полным ходом".

Германия блокирует приглашение

Также стало известно, что именно в Германии блокируют приглашение Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

По информации "РБК-Украина", основным препятствием для того, чтобы Украина получила политическое приглашение о членстве в НАТО, является позиция Германии и лично канцлера Олафа Шольца. Что касается США, то их позиция по этому вопросу более мягкая.

Напомним, ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет вступить в НАТО. Это вовлечет членов Альянса в войну с РФ.

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