Глава МИД Германии не ответила, пригласят ли Украину в НАТО

Анналена Бербок. Фото: скриншот с видео "РБК-Украина"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не ответила, пригласят ли Украину в НАТО. Она отказалась комментировать переговоры по этому вопросу.

Соответствующее видео опубликовало издание "РБК-Украина".

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"Я не собираюсь давать вам промежуточные статусы по этой текстовой работе здесь, на этом пресс-подходе, который приурочен к открытию встречи с министрами иностранных дел трех других стран", — отметила она.

По ее словам, переговоры по тексту идут "полным ходом".

Германия блокирует приглашение

Также стало известно, что именно в Германии блокируют приглашение Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

По информации "РБК-Украина", основным препятствием для того, чтобы Украина получила политическое приглашение о членстве в НАТО, является позиция Германии и лично канцлера Олафа Шольца. Что касается США, то их позиция по этому вопросу более мягкая.

Напомним, ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет вступить в НАТО. Это вовлечет членов Альянса в войну с РФ.