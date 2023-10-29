Глава Минобороны Чехии призвала страну выйти из ООН — какая причина

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова. Фото: росСМИ

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала страну выйти из ООН. По ее словам, это нужно сделать из-за резолюции Генеральной ассамблеи, призывающей к перемирию между Израилем и ХАМАС, но не осуждающей нападение группировки.

Об этом Яна Чернохова написала в соцсети X.

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Выход из ООН

"Ровно три недели назад ХАМАС убил более 1 400 израильтян — больше жертв для их населения, чем боевики исламистской организации "Аль-Каида" убили в США 11 сентября. И только 14 стран, в том числе наша, четко и понятно высказались против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС!" — написала Чернохова.

Голосование за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН. Фото: twitter.com/jana_cernochova

Она подчеркнула, что ей стыдно за ООН. По ее словам, Чешской Республике не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает основополагающее право на самооборону. Она предложила выйти из нее.

Пост Черноховой. Фото: скриншот

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в секторе Газа. А дальше — обязательно должно быть прекращение боевых действий.

Также мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш снова призвал воюющие страны прекратить огонь на Ближнем Востоке. Также он просит освободить всех заложников и создать необходимые условия, чтобы доставить гуманитарную помощь пострадавшим.