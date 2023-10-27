Наземна операція Ізраїлю в Газі — реакція ООН
Генсек ООН Антоніу Гутерріш знову закликав воюючі країни припинити вогонь на Близькому Сході. Також він просить звільнити всіх заручників та створити необхідні умови, щоб доставити гуманітарну допомогу до постраждалих.
Про це написав Антоніу Гутерріш в Twitter.
Заява генсека ООН про війну на Близькому Сході
"Я повторюю свій заклик до гуманітарного припинення вогню на Близькому Сході, безумовного звільнення всіх заручників і доставки життєво необхідних запасів у необхідному масштабі. Кожен повинен усвідомити свої обов'язки. Це момент істини. Історія розсудить усіх нас", — написав генсек ООН.
Резолюція ООН
До того ж Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. "За" проголосували 120 країн, 14 виступили проти.
За наявною інформацією, в північній частині палестинської території тривають жорсткі бої.
Нагадаємо, у п'ятницю, 27 жовтня, армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Газі. ЦАХАЛ готовий "на всіх фронтах" захищати безпеку країни.
Додамо, наземна операція Ізраїлю в секторі Гази, яка має розпочатися найближчим часом, може розтягнутися на три місяці. І вона може стати фінальною. Але якщо Ізраїль знищить терористичне угруповання ХАМАС.
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