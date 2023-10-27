Наземна операція Ізраїлю в Газі — реакція ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерріш. Фото: Reuters

Генсек ООН Антоніу Гутерріш знову закликав воюючі країни припинити вогонь на Близькому Сході. Також він просить звільнити всіх заручників та створити необхідні умови, щоб доставити гуманітарну допомогу до постраждалих.

Про це написав Антоніу Гутерріш в Twitter.

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"Я повторюю свій заклик до гуманітарного припинення вогню на Близькому Сході, безумовного звільнення всіх заручників і доставки життєво необхідних запасів у необхідному масштабі. Кожен повинен усвідомити свої обов'язки. Це момент істини. Історія розсудить усіх нас", — написав генсек ООН.

Заява про війну на Близькому Сході. Фото: скриншот з Twitter

Резолюція ООН

До того ж Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. "За" проголосували 120 країн, 14 виступили проти.

Результати голосування за резолюцію ООН щодо війни між Ізраїлем і ХАМАСом

Інформація про резолюцію ООН. Фото: скриншот з Twitter

За наявною інформацією, в північній частині палестинської території тривають жорсткі бої.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 жовтня, армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Газі. ЦАХАЛ готовий "на всіх фронтах" захищати безпеку країни.

Додамо, наземна операція Ізраїлю в секторі Гази, яка має розпочатися найближчим часом, може розтягнутися на три місяці. І вона може стати фінальною. Але якщо Ізраїль знищить терористичне угруповання ХАМАС.