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Наземна операція Ізраїлю в Газі — реакція ООН

27 жовтня 2023 22:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Наземна операція Ізраїлю в Газі — реакція ООН
Генсек ООН Антоніу Гутерріш. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Генсек ООН Антоніу Гутерріш знову закликав воюючі країни припинити вогонь на Близькому Сході. Також він просить звільнити всіх заручників та створити необхідні умови, щоб доставити гуманітарну допомогу до постраждалих. 

Про це написав Антоніу Гутерріш в Twitter.

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"Я повторюю свій заклик до гуманітарного припинення вогню на Близькому Сході, безумовного звільнення всіх заручників і доставки життєво необхідних запасів у необхідному масштабі. Кожен повинен усвідомити свої обов'язки. Це момент істини. Історія розсудить усіх нас", — написав генсек ООН. 

Заява ООН про війну в Ізраїлі
Заява про війну на Близькому Сході. Фото: скриншот з Twitter 

Резолюція ООН

До того ж Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. "За" проголосували 120 країн, 14 виступили проти. 

Результати голосування за резолюцію ООН щодо війни між Ізраїлем і ХАМАСом
Результати голосування за резолюцію ООН щодо війни між Ізраїлем і ХАМАСом
ООН про війну в Ізраїлі
Інформація про резолюцію ООН. Фото: скриншот з Twitter 

За наявною інформацією, в північній частині палестинської території тривають жорсткі бої. 

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 жовтня, армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Газі. ЦАХАЛ готовий "на всіх фронтах" захищати безпеку країни. 

Додамо, наземна операція Ізраїлю в секторі Гази, яка має розпочатися найближчим часом, може розтягнутися на три місяці. І вона може стати фінальною. Але якщо Ізраїль знищить терористичне угруповання ХАМАС.

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