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Очільниця Міноборони Чехії закликала країну вийти з ООН — яка причина

29 жовтня 2023 10:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Очільниця Міноборони Чехії закликала країну вийти з ООН — яка причина
Глава Міноборони Чехії Яна Чернохова. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова закликала країну вийти з ООН. За її словами, це потрібно зробити через резолюцію Генеральної асамблеї, яка закликає до перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, але не засуджує напад угруповання.

Про це Яна Чернохова написала у соцмережі X.

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Вихід з ООН

"Рівно три тижні тому ХАМАС убив понад 1 400 ізраїльтян — більше жертв для їхнього населення, ніж бойовики ісламістської організації "Аль-Каїда" вбили в США 11 вересня. І лише 14 країн, зокрема наша, чітко і зрозуміло висловилися проти цієї безпрецедентної терористичної атаки, здійсненої терористами ХАМАС!" — написала Чернохова.

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Голосування за резолюцію Генеральної асамблеї ООН. Фото: twitter.com/jana_cernochova

Вона наголосила, що їй соромно за ООН. За її словами, Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів і не поважає основоположне право на самооборону. Вона запропонувала вийти з неї.

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Допис Чернохової. Фото: скриншот

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка закликає до гуманітарного перемир'я у секторі Гази. А далі — неодмінно має бути припинення бойових дій. 

Також ми писали, що генсек ООН Антоніу Гутерріш знову закликав воюючі країни припинити вогонь на Близькому Сході. Також він просить звільнити всіх заручників та створити необхідні умови, щоб доставити гуманітарну допомогу до постраждалих. 

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