Очільниця Міноборони Чехії закликала країну вийти з ООН — яка причина
Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова закликала країну вийти з ООН. За її словами, це потрібно зробити через резолюцію Генеральної асамблеї, яка закликає до перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, але не засуджує напад угруповання.
Про це Яна Чернохова написала у соцмережі X.
Вихід з ООН
"Рівно три тижні тому ХАМАС убив понад 1 400 ізраїльтян — більше жертв для їхнього населення, ніж бойовики ісламістської організації "Аль-Каїда" вбили в США 11 вересня. І лише 14 країн, зокрема наша, чітко і зрозуміло висловилися проти цієї безпрецедентної терористичної атаки, здійсненої терористами ХАМАС!" — написала Чернохова.
Вона наголосила, що їй соромно за ООН. За її словами, Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів і не поважає основоположне право на самооборону. Вона запропонувала вийти з неї.
Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка закликає до гуманітарного перемир'я у секторі Гази. А далі — неодмінно має бути припинення бойових дій.
Також ми писали, що генсек ООН Антоніу Гутерріш знову закликав воюючі країни припинити вогонь на Близькому Сході. Також він просить звільнити всіх заручників та створити необхідні умови, щоб доставити гуманітарну допомогу до постраждалих.
Читайте Новини.LIVE!