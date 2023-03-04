Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев: детали
Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Украину. Она уже встретилась с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
Об этом сообщили Роберта Метсола в Twitter и Руслан Стефанчук в Facebook.
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"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", — написала Метсола.
Добро пожаловать в Украину.— Roberta Metsola (@EP_President) 3 марта 2023
With those brave people who inspired the world.
With those heroes who refuse to give in.
С теми, кто убежден, что для наших ценностей.
С европейскими, кто находится в нашей Европейской Union.
🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/i5S15DqQtp
Стефанчук пообщался с главой Европарламента. Он поблагодарил ее за личные усилия, лидерство в адвокации и каждую принятую резолюцию в поддержку Украины.
"На 24-м Саммите Европейский Союз отметил наши усилия в выполнении рекомендаций Еврокомиссии. Сейчас для нас важна адаптация национального законодательства к европейскому. И для нас определяющая поддержка ЕК в этом шаге", — написал Стефанчук.
Они обсудили путь Украины к полноправному членству в ЕС, санкции против рф и предложения Китая по "мирному договору". Особое внимание Стефанчук и Метсола обратили на формулу мира, предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Будущее Украины — это членство в Европейском Союзе. Мы пройдем этот путь вместе с вами", — подчеркнула Метсола.
Ukraine's future is as a member of the European Union.— Roberta Metsola (@EP_President) 3 марта 2023
We will walk all the way with you.
Большой понравившийся мне @r_stefanchuk again.
Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament будет только расти строчка.
🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/4Wg10EqvMm
Напомним, Европарламент утвердил резолюцию, которая рекомендует государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.