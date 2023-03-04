Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев: детали

Роберта Метсола и Руслан Стефанчук

Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Украину. Она уже встретилась с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщили Роберта Метсола в Twitter и Руслан Стефанчук в Facebook.

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"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", — написала Метсола.

Добро пожаловать в Украину.



With those brave people who inspired the world.

With those heroes who refuse to give in.

С теми, кто убежден, что для наших ценностей.

С европейскими, кто находится в нашей Европейской Union.



🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/i5S15DqQtp — Roberta Metsola (@EP_President) 3 марта 2023

Стефанчук пообщался с главой Европарламента. Он поблагодарил ее за личные усилия, лидерство в адвокации и каждую принятую резолюцию в поддержку Украины.

"На 24-м Саммите Европейский Союз отметил наши усилия в выполнении рекомендаций Еврокомиссии. Сейчас для нас важна адаптация национального законодательства к европейскому. И для нас определяющая поддержка ЕК в этом шаге", — написал Стефанчук.

Они обсудили путь Украины к полноправному членству в ЕС, санкции против рф и предложения Китая по "мирному договору". Особое внимание Стефанчук и Метсола обратили на формулу мира, предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Будущее Украины — это членство в Европейском Союзе. Мы пройдем этот путь вместе с вами", — подчеркнула Метсола.

Ukraine's future is as a member of the European Union.



We will walk all the way with you.



Большой понравившийся мне @r_stefanchuk again.



Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament будет только расти строчка.



🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/4Wg10EqvMm — Roberta Metsola (@EP_President) 3 марта 2023

Напомним, Европарламент утвердил резолюцию, которая рекомендует государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.