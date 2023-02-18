Глава Еврокомиссии и премьер Финляндии рассказали, как европейские правительства до сих пор демонстрируют сексизм
Президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляен и премьер Финляндии Санна Марин рассказали, как до сих пор сталкиваются с сексизмом. Они поговорили о гендерной дискриминации на панельной дискуссии Мюнхенской конференции безопасности.
Об этом из Мюнхена сообщает издание "Европейская правда".
-
За российскую "дочку" Raiffeisen Bank взялся Минфин США, — Reuters
-
Наводила ракеты по школам и электроподстанциям: СБУ задержала корректировщицу огня
-
Очередная атака с моря: россияне запустили по Украине "Калибры"
-
В Турции спасли ребенка и двух взрослых, проведших под завалами 300 часов
-
Недалеко от Львова произошло ДТП: травмированы семь человек
-
Была угроза попадания: ракеты рф пролетели опасно близко от Южноукраинской АЭС
-
Трудоустройство в Киеве: какие актуальные вакансии и сколько платят
-
На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Шона Пенна о войне в Украине
-
В разведке рассказали, существует ли угроза наступления с территории Беларуси
-
Россияне обстреляли Очаков: предполагают, что это были зажигательные снаряды
Подробности
Санна Марин напомнила, как недавно ее участие в видео с танцами вызвало скандал. Многие считали, что это не допустимо для премьера. Однако она говорит, что ее поведение не было плохим.
"Я танцевала и после того раза", — сказала Марин.
Урсула Фор дер Ляен рассказала, как формировала состав Еврокомиссии в 2019 году. Она хотела создать гендерно сбалансированную комиссию.
"Тогда я обратилась ко всем странам-членам ЕС предоставить мне две кандидатуры, мужчину и женщину, чтобы я могла выбрать одного человека. И вы просто не представляете, какой возмущенной была реакция! Были члены, которые прислали трех мужчин для выбора", — поделилась Урсула.
Президент Европейской комиссии отметила, что ранее ситуация с сексизмом была хуже. По ее словам, когда она работала министром после рождения детей, коллеги говорили "определиться, кем она хочет быть — плохой матерью или плохим министром".
Премьер Финляндии добавила, что сейчас ситуация меняется. Она поделилась, что в ее правительстве один из мужчин ушел в "отцовский отпуск".
"Это — реальное гендерное равенство, которым я горжусь", — заявила Марин.
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен попала в скандал после распространения информации о потерях украинских военных на войне, которую развязала россия. Подобную статистику могут приводить только Президент Украины, министр обороны и Главнокомандующий ВСУ.