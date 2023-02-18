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Глава Еврокомиссии и премьер Финляндии рассказали, как европейские правительства до сих пор демонстрируют сексизм

18 февраля 2023 14:01
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Глава Еврокомиссии и премьер Финляндии рассказали, как европейские правительства до сих пор демонстрируют сексизм
Урсула Фон дер Ляен
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляен и премьер Финляндии Санна Марин рассказали, как до сих пор сталкиваются с сексизмом. Они поговорили о гендерной дискриминации на панельной дискуссии Мюнхенской конференции безопасности.

Об этом из Мюнхена сообщает издание "Европейская правда".

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Санна Марин напомнила, как недавно ее участие в видео с танцами вызвало скандал. Многие считали, что это не допустимо для премьера. Однако она говорит, что ее поведение не было плохим.

"Я танцевала и после того раза", — сказала Марин.

Урсула Фор дер Ляен рассказала, как формировала состав Еврокомиссии в 2019 году. Она хотела создать гендерно сбалансированную комиссию.

"Тогда я обратилась ко всем странам-членам ЕС предоставить мне две кандидатуры, мужчину и женщину, чтобы я могла выбрать одного человека. И вы просто не представляете, какой возмущенной была реакция! Были члены, которые прислали трех мужчин для выбора", — поделилась Урсула.

Президент Европейской комиссии отметила, что ранее ситуация с сексизмом была хуже. По ее словам, когда она работала министром после рождения детей, коллеги говорили "определиться, кем она хочет быть — плохой матерью или плохим министром".

Премьер Финляндии добавила, что сейчас ситуация меняется. Она поделилась, что в ее правительстве один из мужчин ушел в "отцовский отпуск".

"Это — реальное гендерное равенство, которым я горжусь", — заявила Марин.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен попала в скандал после распространения информации о потерях украинских военных на войне, которую развязала россия. Подобную статистику могут приводить только Президент Украины, министр обороны и Главнокомандующий ВСУ.

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