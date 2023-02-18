Очільниця Єврокомісії та прем'єрка Фінляндії розповіли, як європейські уряди досі демонструють сексизм

Урсула Фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн та прем'єрка Фінляндії Санна Марін розповіли, як досі стикаються з сексизмом. Вони поговорили про гендерну дискримінацію на панельній дискусії Мюнхенської безпекової конференції.

Про це з Мюнхена повідомляє видання "Європейська правда".

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Санна Марін нагадала, як нещодавно її участь у відео з танцями спричинила скандал. Багато хто вважав, що це неприпустимо для прем'єрки. Однак вона каже, що її поведінка не була поганою.

"Я танцювала і після того разу", — сказала Марін.

Урсула Фор дер Ляєн розповіла, як формувала склад Єврокомісії у 2019 році. Вона хотіла створити гендерно збалансовану Комісію.

"Тоді я звернулася до усіх країн-членів ЄС надати мені дві кандидатури, чоловіка і жінку, щоби я могла обрати одну людину. І ви просто не уявляєте, якою обуреною була реакція! Були члени, які надіслали трьох чоловіків для вибору", — поділилася Урсула.

Президентка Європейської комісії зазначила, що раніше ситуація з сексизмом була гіршою. За її словами, коли вона працювала міністром після народження дітей, колеги говорили "визначитися, ким вона хоче бути — поганою матір’ю чи поганим міністром".

Прем'єрка Фінляндії додала, що зараз ситуація змінюється. Вона поділилася, що в її уряді один з чоловіків пішов у "батьківську відпустку".

"Це — реальна гендерна рівність, якою я пишаюся", — заявила Марін.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн втрапила в скандал після розповсюдження інформації про втрати українських військових на війні, яку розв'язала росія. Подібну статистику може наводити лише Президент України, міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ.