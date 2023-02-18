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Очільниця Єврокомісії та прем'єрка Фінляндії розповіли, як європейські уряди досі демонструють сексизм

18 лютого 2023 14:01
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Очільниця Єврокомісії та прем'єрка Фінляндії розповіли, як європейські уряди досі демонструють сексизм
Урсула Фон дер Ляєн
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн та прем'єрка Фінляндії Санна Марін розповіли, як досі стикаються з сексизмом. Вони поговорили про гендерну дискримінацію на панельній дискусії Мюнхенської безпекової конференції.

Про це з Мюнхена повідомляє видання "Європейська правда".

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Деталі

Санна Марін нагадала, як нещодавно її участь у відео з танцями спричинила скандал. Багато хто вважав, що це неприпустимо для прем'єрки. Однак вона каже, що її поведінка не була поганою.

"Я танцювала і після того разу", — сказала Марін.

Урсула Фор дер Ляєн розповіла, як формувала склад Єврокомісії у 2019 році. Вона хотіла створити гендерно збалансовану Комісію.

"Тоді я звернулася до усіх країн-членів ЄС надати мені дві кандидатури, чоловіка і жінку, щоби я могла обрати одну людину. І ви просто не уявляєте, якою обуреною була реакція! Були члени, які надіслали трьох чоловіків для вибору", — поділилася Урсула.

Президентка Європейської комісії зазначила, що раніше ситуація з сексизмом була гіршою. За її словами, коли вона працювала міністром після народження дітей, колеги говорили "визначитися, ким вона хоче бути — поганою матір’ю чи поганим міністром".

Прем'єрка Фінляндії додала, що зараз ситуація змінюється. Вона поділилася, що в її уряді один з чоловіків пішов у "батьківську відпустку".

"Це реальна гендерна рівність, якою я пишаюся", — заявила Марін.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн втрапила в скандал після розповсюдження інформації про втрати українських військових на війні, яку розв'язала росія. Подібну статистику може наводити лише Президент України, міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ.

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