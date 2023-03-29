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Глава Пентагона высказался о предоставлении Украине истребителей F-16

29 марта 2023 07:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ллойд Остин
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Западным партнерам сейчас следует сосредоточиться на обеспечении Украины системами ПВО, ракетами и бронетехникой, а не истребителями F-16. Однако в будущем ВСУ обязательно должны получить эти самолеты IV поколения.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США.

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Получит ли Украина истребители F-16

"Что касается F16: если такое решение будет принято, то чтобы передать их понадобится около 18 месяцев. Но это не поможет ВСУ в текущей фазе боевых действий. Могут ли украинцы получить такие способности когда-нибудь в будущем? Мы все считаем, что да", — рассказал министр обороны США.

Глава Пентагона заметил, что это могут быть истребители F-16 или другие самолеты IV поколения.

"Но мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы быть уверенными, что у Украины есть то, что ей нужно", — подчеркнул Остин.

В чем сейчас больше всего нуждается Украина

По его словам, Пентагон общается с партнерами в Украине иногда несколько раз в неделю для того, чтобы согласовать шаги для поддержки украинских военных.

"В чем они больше всего нуждаются уже сейчас — это средства противовоздушной обороны. Это критически важная потребность на поле боя. Им также необходимы средства огневого поражения дальнего действия и бронетехника", — отметил глава Пентагона.

В этом контексте Остин выразил уверенность, что поставки в Украину таких возможностей, а также проведение учений для ВСУ способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшей перспективе.

Министр также подчеркнул, что Соединенные Штаты не только оказывают Украине необходимую поддержку, но и играют ведущую роль в сплочении международного сообщества, чтобы украинские силы в дальнейшем получали военную помощь.

Напомним, ранее конгрессвумен Марси Каптур заявила, что решение США о передаче Украине истребителей F-16 будет принято только в коалиции с Европейским Союзом.

В СМИ появилась информация, что в американском Конгрессе продолжаются дискуссии о предоставлении Украине истребителей F-16. Часть конгрессменов считает, что Белый дом слишком переживает из-за возможной реакции россии.

В Польше ранее сообщили, что готовы передать Украине F-16, однако только при согласовании с НАТО.

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