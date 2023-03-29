Очільник Пентагону висловився щодо надання Україні винищувачів F-16

Ллойд Остін

Західним партнерам зараз слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою, а не винищувачами F-16. Однак у майбутньому ЗСУ обов’язково мають отримати ці літаки IV покоління.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час слухань у комітеті з питань збройних сил Сенату США.

Чи отримає Україна винищувачі F-16

"Стосовно F16: якщо таке рішення буде ухвалено, то аби передати їх знадобиться близько 18 місяців. Але це не допоможе ЗСУ в поточній фазі бойових дій. Чи можуть українці отримати такі спроможності колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так", — розповів міністр оборони США.

Очільник Пентагону зауважив, що це можуть бути винищувачі F-16 або інші літаки IV покоління.

"Але ми продовжимо працювати з нашими союзниками й партнерами, аби бути певними, що Україна має те, що їй потрібно", — підкреслив Остін.

Чого зараз найбільше потребує Україна

За його словами, Пентагон спілкується з партнерами в Україні іноді по кілька разів на тиждень для того, щоб узгодити кроки для підтримки українських військових.

"Чого вони найбільше потребують уже зараз – це засоби протиповітряної оборони. Це є критично важливою потребою на полі бою. Їм також необхідні засоби вогневого ураження далекої дії та бронетехніка", — зазначив очільник Пентагону.

У цьому контексті Остін висловив упевненість, що постачання в Україну таких можливостей, а також проведення навчань для ЗСУ здатні змінити ситуацію на полі бою в найближчій перспективі.

Міністр також підкреслив, що Сполучені Штати не лише надають Україні необхідну підтримку, а й грають провідну роль у згуртуванні міжнародної спільноти, щоб українські сили надалі отримували військову допомогу.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Марсі Каптур заявила, що рішення США про передачу Україні винищувачів F-16 буде прийняте лише в коаліції з Європейським Союзом.

У ЗМІ з'явилася інформація, що американському Конгресі тривають дискусії щодо надання Україні винищувачів F-16. Частина конгресменів вважає, що Білий дім занадто переживає через можливу реакцію росії.

У Польщі раніше повідомили, що готові передати Україні F-16, однак лише за погодження з НАТО.