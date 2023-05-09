Глава МИД Британии обсудит с администрацией Байдена поддержку Украины

Глава МИД Британии Джеймс Клэверли. Фото: REUTERS/Turar Kazangapov/File Photo

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли отправился в Вашингтон. Он встретится с администрацией президента США Джо Байденом и Конгрессом, чтобы обсудить сохранение поддержки Украины и обеспечение ее победы в войне.

Об этом сообщила пресс-служба британского ведомства.

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Клеверли встретится с государственным секретарем Энтони Блинкеном и ведущими деятелями демократов и республиканцев в Конгрессе.

Глава МИД Британии подчеркнет важность постоянного единого международного фронта для обеспечения победы Украины.

Он также использует свой визит для поощрения двусторонних инвестиционных отношений между Британией и США на сумму 1 триллиона долларов США, что способствует экономическому росту.

"Независимо от того, речь идет о защите наших друзей в Украине или о содействии трансатлантического процветания через наши инвестиционные отношения на 1 триллион долларов, отношения Великобритании и США продолжают улучшать жизнь наших людей и мира", — сказал Клеверли.

Сегодня, 9 мая, министр встретится с Блинкеном, а завтра, 10 мая, проведет переговоры с ведущими членами Конгресса от Республиканской и Демократической партии.

Напомним, 21 апреля, Великобритания ввела санкции против пяти человек, связанных с арестом критика Кремля Владимира Кара-Мурзы. Недавно его приговорили к 25 годам тюрьмы.

Также мы писали, что Украина получит от США еще 1,2 млрд долларов долгосрочной военной помощи для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны. Ведь РФ не прекращает наносить удары по Украине беспилотниками и ракетами.