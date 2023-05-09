Очільник МЗС Британії обговорить з адміністрацією Байдена підтримку України

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі. Фото: REUTERS/Turar Kazangapov/File Photo

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вирушив до Вашингтона. Він зустрінеться з адміністрацією президента США Джо Байдена та Конгресом, щоб обговорити збереження підтримки України та забезпечення її перемоги у війні.

Про це повідомила пресслужба британського відомства.

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Клеверлі зустрінеться з державним секретарем Ентоні Блінкеном та провідними діячами демократів і республіканців у Конгресі.

Очільник МЗС Британії наголосить на важливості постійного єдиного міжнародного фронту для забезпечення перемоги України.

Він також використає свій візит для заохочення двосторонніх інвестиційних відносин між Британією та США на суму 1 трильйон доларів США, що сприяє економічному зростанню.

"Незалежно від того, чи йдеться про захист наших друзів в Україні, чи про сприяння трансатлантичного процвітання через наші інвестиційні відносини на 1 трильйон доларів, відносини Великої Британії та США продовжують покращувати життя наших людей і світу", — сказав Клеверлі.

Сьогодні, 9 травня, міністр зустрінеться з Блінкеном, а завтра, 10 травня, проведе переговори з провідними членами Конгресу від Республіканської та Демократичної партії.

Нагадаємо, 21 квітня, Велика Британія ввела санкції проти п’ятьох осіб, які пов'язані з арештом критика Кремля Володимира Кара-Мурзи. Нещодавно його засудили до 25 років ув'язнення.

Також ми писали, що Україна отримає від США ще 1,2 мільярда доларів довгострокової військової допомоги для подальшого зміцнення протиповітряної оборони. Адже РФ не припиняє завдавати удари по Україні безпілотниками та ракетами.