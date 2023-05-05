Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow США зробили усе можливе для контрнаступу ЗСУ, але зупинятися не планують, — Кірбі arrow

США зробили усе можливе для контрнаступу ЗСУ, але зупинятися не планують, — Кірбі

5 травня 2023 08:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
США зробили усе можливе для контрнаступу ЗСУ, але зупинятися не планують, — Кірбі
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Фото: Reuters/Leah Millis
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сполучені Штати Америки надали Україні усю можливу підтримку для підготовки контрнаступу. Але на цьому етапі допомога США не закінчується, ця підтримка буде постійною.

Про це на брифінгу заявив радник президента США Джон Кірбі.

Читайте також:

США зробили усе, що могли…

Джон Кірбі прокоментував підготовку України до майбутнього контрнаступу.

Він нагадав, що Сили оборони України отримали 98% озброєнь, потрібних для наступу — зокрема, бронетехніку, артилерію, системи протиповітряної оборони, боєприпаси.

Радник президента США нагадав, що було використано принцип підготовки українських військових на тій же техніці, яку потім відправляють на фронт.

…але зупинятися не планують

Джон Кірбі наголосив, що Сполучені Штати не збираються зупинятися у своїй підтримці української армії.

"Ви побачите постійну підтримку з боку США в майбутньому. Але щодо фактичного проведення будь-якого весняного контрнаступу, то це залежатиме від президента Зеленського", — наголосив радник президента Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, що у кінці квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі також говорив про 98% необхідної для контрнаступу зброї, яку отримала Україна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB