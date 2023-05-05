США зробили усе можливе для контрнаступу ЗСУ, але зупинятися не планують, — Кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Фото: Reuters/Leah Millis

Сполучені Штати Америки надали Україні усю можливу підтримку для підготовки контрнаступу. Але на цьому етапі допомога США не закінчується, ця підтримка буде постійною.

Про це на брифінгу заявив радник президента США Джон Кірбі.

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Джон Кірбі прокоментував підготовку України до майбутнього контрнаступу.

Він нагадав, що Сили оборони України отримали 98% озброєнь, потрібних для наступу — зокрема, бронетехніку, артилерію, системи протиповітряної оборони, боєприпаси.

Радник президента США нагадав, що було використано принцип підготовки українських військових на тій же техніці, яку потім відправляють на фронт.

…але зупинятися не планують

Джон Кірбі наголосив, що Сполучені Штати не збираються зупинятися у своїй підтримці української армії.

"Ви побачите постійну підтримку з боку США в майбутньому. Але щодо фактичного проведення будь-якого весняного контрнаступу, то це залежатиме від президента Зеленського", — наголосив радник президента Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, що у кінці квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі також говорив про 98% необхідної для контрнаступу зброї, яку отримала Україна.