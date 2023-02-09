Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях визита в Брюссель

Президент Украины

В Брюсселе продолжается рабочий визит Владимира Зеленского. Президент уже успел побывать на заседании Европейского совета и провести ряд встреч с европейскими политиками.

Об этом гарант рассказал в своем Telegram.

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В частности Владимир Зеленский проинформировал, что во время встречи украинской делегации удалось рассмотреть конкретные шаги по реализации формулы мира и вопрос о членстве Украины в Европейском Союзе.

Кроме того, Президент рассказал партнерам о ситуации на поле боя и передал оборонные нужды Украины, в частности, о боевой авиации, бронетехнике, артиллерии и ПВО.

"В этом вопросе главное — скорость. Своевременное предоставление необходимой техники в нужных объемах позволит как можно быстрее восстановить справедливый мир, а также защитить интересы и ценности Европы", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 9 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на специальном заседании Европейского совета. В рамках которого гарант подчеркнул, что от мира в Украине зависит безопасность всей Европы.

В своей речи он поблагодарил лидеров Европейского Союза и все страны ЕС, которые помогают Украине экономически и поставками оружия, а также санкциями против россии. Он также напомнил, что Украина нуждается в большем количестве современных танков, артиллерии, тяжелом вооружении и истребителях.

Кроме того, Зеленский рассказал, как предупредил руководство Молдовы о коварных планах россии.