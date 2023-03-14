"Объединяем мир ради нашей победы": Зеленский обратился к украинцам

Зеленский поблагодарил всех героев и героиней, которые ценой своей жизни защищают страну

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и напомнил, что сила нашего государства в людях и единстве.

Свое видеообращение украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что украинцы в решающее время всегда становятся воинами, чтобы защитить свое, а не теряться.

"Прочность наших сил обороны и безопасности — в прочности нашего народа. А сила украинцев и государства в целом основывается на том, что украинцы становятся воинами в решающее время — не теряются, а дерутся, не ищут чужого, а делают все, чтобы завоевать свое", — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, ради нашей победы украинцы объединяют весь мир.

"Мы победим в этой войне. Делаем все для этого. Поддерживаем друг друга. Усиливаем государство. Объединяем мир ради нашей победы. Состоящей, на самом деле, из действий всех, кто борется за Украину, кто воюет за наше государство и за своих собратьев, кто делает все, чтобы не воздать врагу ни нашу землю, ни украинскую славу", — добавил Президент.

Также Зеленский поблагодарил всех героев и героиней, которые ценой своей жизни защищают страну от нашествия оккупантов и вспомнил жертв российских обстрелов.

"Слава всем, кто сейчас в бою за наше государство! Слава всем, кто встал на защиту Украины! Светлая память и вечное уважение всем, чьи жизни были отняты российскими обстрелами и ударами! Слава Украине!" — сказал украинский лидер.

Напомним, ранее Президент Зеленский опубликовал подборку фото украинских добровольцев. Он назвал их "героическими воинами".