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"Об'єднуємо світ заради нашої перемоги": Зеленський звернувся до українців

14 березня 2023 23:38
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Зеленський подякував усім героям та героїням, які ціною свого життя боронять країну
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та нагадав, що сила нашої держави у людях та єдності.

Своє відеозвернення український лідер опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Зеленський зазначив, що українці у вирішальний час завжди стають воїнами, аби захистити своє, а не губляться.

"Міцність наших Сил оборони і безпеки — у міцності нашого народу. А сила українців і держави в цілому ґрунтується на тому, що українці стають воїнами у вирішальний час — не губляться, а б’ються, не шукають чужого, а роблять усе, щоб вибороти своє", — сказав Зеленський.

Зі слів українського лідера, заради нашої перемоги українці об'єднують весь світ.

"Ми переможемо в цій війні. Робимо все для цього. Підтримуємо одне одного. Посилюємо державу. Об’єднуємо світ заради нашої перемоги. Яка складається, насправді, із дій усіх, хто бореться за Україну, хто воює за нашу державу і за своїх побратимів, хто робить усе, щоб не віддати ворогу ані нашу землю, ані українську славу", — додав Президент.

Також Зеленський подякував усім героям та героїням, які ціною свого життя боронять країну від навали окупантів та згадав жертв російських обстрілів.

"Слава всім, хто зараз у бою за нашу державу! Слава всім, хто став на захист України!  Світла пам’ять і вічна шана всім, чиї життя були забрані російськими обстрілами та ударами!  Слава Україні!", — сказав український лідер.

Нагадаємо, раніше Президент Зеленський опублікував добірку фото українських добровольців. Він назвав їх "героїчними воїнами".

 

 

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