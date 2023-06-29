Обе главные партии США остаются единственными в поддержке Украины, — Зеленский

Владимир Зеленский и Майк Пенс. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-вице-президентом Соединенных Штатов Америки, сенатором Майком Пенсом, который впервые после начала полномасштабной войны посетил Украину. По словам главы государства, наша страна испытывает мощную поддержку от американского народа, президента США Джо Байдена, Конгресса и обеих партий.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

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"Это поддержка не только оружием, являющимся основным приоритетом сегодня. США оказывают нам финансовую помощь, гуманитарную и политическую поддержку. Ценим, что обе главные партии США — Республиканская и Демократическая — остаются единственными в поддержке Украины. И, конечно, мы чувствуем мощную поддержку народа Соединенных Штатов", — заверил Зеленский.

Также Президент выразил благодарность за пакеты военной помощи в размере 2,1 млрд. дол. и 500 млн долл., выделенных Соединенными Штатами 6 июня и 27 июня. Он добавил, что объем предоставленной поддержки начиная с февраля 2022 года составил 43,1 млрд дол.

Ситуация на фронте

"Он подробно проинформировал экс-вице-президента Соединенных Штатов о ситуации на поле боя, поделился украинской оценкой недавних событий в РФ и того, как они повлияют на безопасность в регионе. В этой связи Владимир Зеленский отметил первоочередную важность продолжения и усиления оборонной помощи Украине со стороны партнеров, в частности, артиллерией и дальнобойным оружием. Глава государства отметил важность скорейшей подготовки украинских пилотов и предоставления Украине боевых самолетов F-16", — добавили в сообщении.

Ожидание от Вильнюсского саммита

Кроме того, Зеленский рассказал, чего ожидает от Вильнюсского саммита НАТО. По его словам, партнеры должны показать решительность и сообщили Украине о определенности будущего членства.

"Это то, что будет мотивировать наших людей. И это тоже оружие, только политическое. Возможно, оно даже мощнее ракет. Для этого мы должны увидеть свое будущее в НАТО", — отметил президент.

В свою очередь глава государства вспомнил о гуманитарной ситуации, которая сейчас находится на юге страны, произошедшей из-за подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Он поблагодарил благотворительные организации США, которые обеспечивают водой пострадавшие регионы.

Напомним, 29 июня стало известно о том, что США близки к тому, чтобы передать дальнобойные ракеты ATACMS. Отмечается, что такое решение связано с тем, что у России началась внутренняя борьба за власть.