Новоизбранный президент Чехии посетит Украину весной

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел / Фото: REUTERS/David W Cerny

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел намерен совершить рабочий визит в Украину. Он приедет вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой весной 2023 года.

Об этом Петр Павел рассказал в эфире CNN Prima.

Визит президента Чехии

По словам Павела, идея совместной с Чапутовой поездки родилась случайно. Они оба планировали совершить визит в Украину.

"Она сказала, что это было похоже на телепатию, что мы как бы обменялись мнениями", — сказал Павел.

Он уточнил, что такой визит состоится до саммита Североатлантического Альянса, который должен состояться в Вильнюсе в июле этого года.

Также Павел подтвердил, что в воскресенье, 29 января, поговорит с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он направил запрос на разговор с президентом Тайваня Цай Инвэнь, однако еще не получил подтверждения.

Поддержка Украины

Новоизбранный президент Чехии подтвердил намерение продолжать военную поддержку Украины и не допустить победы россии в захватнической войне.

"Путь к обеспечению большей безопасности для всех — это возвращение к нормальной жизни, восстановление Украины как суверенного государства", — подчеркнул Павел.

Он также добавил, что в будущем, когда россия сможет это сделать, необходимо также начать диалог с ней об установлении нормальных отношений и гарантий взаимной безопасности.

Напомним, в Чехии состоялся второй тур президентских выборов. В результате победу одержал бывший генерал НАТО Петр Павел.