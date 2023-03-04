Президент Чехии Петр Павел планирует в апреле посетить Киев

Петр Павел хочет показать миру, что Чехия будет активна в своей внешней политике

Избранный президент Чехии Петр Павел намерен посетить все соседние страны в первые сто дней на новой должности. 9 марта состоится официальная инаугурация.

Об этом пишет Ceske Noviny.

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Сегодня, 4 марта, Петр Павел заявил, что хочет в первые 100 дней своего президентства посетить все соседние страны. В том числе Украину, которая борется с российским агрессором.

Своими поездками за границу Павел хочет показать, что Чехия возвращается к активному подходу к внешней политике на уровне президента.

"Я не считаю, что в этот период мне нужно ехать куда-то еще, потому что я действительно считаю наше соседство приоритетным", — заявил он.

Известно, что первая заграничная поездка Павела в должности президента состоится сразу после инаугурации. Сначала он отправится в Словакию. Затем он отправится в Польшу, а 21-22 марта — в Германию.

В апреле Павел намерен посетить штаб-квартиру Европейского Союза и НАТО в Брюсселе. В тот же месяц он хочет поехать в Украину.

Напомним, недавно Петр Павел рассказал журналистам, что в результате войны против Украины россия долгое время будет нестабильной и НАТО важно быть готовым к разным сценариям. Кроме того, он не очень верит в быстрое "прозрение" рф и ее разворот к налаживанию нормальных отношений с миром.