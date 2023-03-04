Президент Чехії Петр Павел планує у квітні відвідати Київ

Новообраний президент Чехії Петр Павел у квітні відвідає Київ
Обраний президент Чехії Петр Павел має намір відвідати всі сусідні країни в перші сто днів на посаді. 9 березня відбудеться офіційна інавгурація.
Про це пише Ceske Noviny.
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Сьогодні, 4 березня, Петр Павел заявив, що хоче у перші 100 днів свого президентства відвідати всі сусідні країни. Зокрема Україну, яка бореться з російським агресором.
Своїми поїздками за кордон Павел хоче показати, що Чехія повертається до активного підходу до зовнішньої політики на рівні президента.
"Я не вважаю, що в цей період мені потрібно їхати кудись іще, тому що я дійсно вважаю наше сусідство пріоритетним", — заявив він.
Відомо, що перша закордонна поїздка Павела на посаді президента відбудеться одразу після інавгурації. Спершу він поїде до Словаччини. Потім він вирушить до Польщі, а 21-22 березня — до Німеччини.
У квітні Павел планує відвідати штаб-квартиру Європейського Союзу і НАТО в Брюсселі. Того ж місяця він хоче поїхати в Україну.
Нагадаємо, нещодавно Петр Павел розповів журналістам, що внаслідок війни проти України рф тривалий час буде нестабільною і НАТО важливо бути готовим до різних сценаріїв. Крім того, він не дуже вірить у швидке "прозріння" росії і її розворот до налагодження нормальних відносин зі світом.