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Новообраний президент Чехії Петр Павел у квітні відвідає Київ

4 березня 2023 19:42
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Президент Чехії Петр Павел планує у квітні відвідати Київ
Петр Павел хоче показати світу, що Чехія буде активна у своїй зовнішній політиці
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Обраний президент Чехії Петр Павел має намір відвідати всі сусідні країни в перші сто днів на посаді. 9 березня відбудеться офіційна інавгурація.

Про це пише Ceske Noviny.

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Деталі

Сьогодні, 4 березня, Петр Павел заявив, що хоче у перші 100 днів свого президентства відвідати всі сусідні країни. Зокрема Україну, яка бореться з російським агресором.

Своїми поїздками за кордон Павел хоче показати, що Чехія повертається до активного підходу до зовнішньої політики на рівні президента.

"Я не вважаю, що в цей період мені потрібно їхати кудись іще, тому що я дійсно вважаю наше сусідство пріоритетним", — заявив він.

Відомо, що перша закордонна поїздка Павела на посаді президента відбудеться одразу після інавгурації. Спершу він поїде до Словаччини. Потім він вирушить до Польщі, а 21-22 березня — до Німеччини.

У квітні Павел планує відвідати штаб-квартиру Європейського Союзу і НАТО в Брюсселі. Того ж місяця він хоче поїхати в Україну.

Нагадаємо, нещодавно Петр Павел розповів журналістам, що внаслідок війни проти України рф тривалий час буде нестабільною і НАТО важливо бути готовим до різних сценаріїв. Крім того, він не дуже вірить у швидке "прозріння" росії і її розворот до налагодження нормальних відносин зі світом.

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