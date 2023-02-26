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Президент Чехії спрогнозував, якою буде росія після завершення війни

26 лютого 2023 11:43
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Петр Павел спрогнозував, якою буде росія після перемоги України
Петр Павел вважає, що росію чекають нелегкі часи
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Після завершення війни ситуація в росії тривалий час буде нестабільною. Петр Павел також поставив під сумнів, що москва одразу ж налагоджуватиме нормальні відносини зі світом.

Про це президент Чехії сказав в інтерв’ю Суспільному.

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Деталі

Петр Павел розповів журналістам, що внаслідок війни проти України рф тривалий час буде нестабільною і НАТО важливо бути готовим до різних сценаріїв. Крім того, він не дуже вірить у швидке "прозріння" росії і її розворот до налагодження нормальних відносин зі світом.

"Можуть виникнути різноманітні сценарії внутрішньої боротьби за владу у рф після того, як путін піде. Можливо, новий лідер буде більш налаштований на відновлення діалогу та співпраці. Або це буде хтось потенційно ще гірший за путіна. Важко вгадати, однак вважаю, рф буде нестабільною тривалий час", — заявив він.

За його словами, розпад росії — це не найкращий сценарій для Заходу, адже з кимось у росії потім потрібно буде вести діалог. 

"Ймовірно, найкращим сценарієм була ситуація, коли б росія усвідомила, що вона не може виграти війну. Що у них немає іншого виходу, окрім як вести переговори, тому що вони перебувають у настільки кепській економічній ситуації, що їм потрібно відновити принаймні якісь зв'язки з довколишнім світом", — наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, у росії до роковин вторгнення пройшли антивоєнні демонстрації. Внаслідок акцій відомо про 50 затриманих.

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