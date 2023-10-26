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Новый спикер Конгресса США заявил, что Украине предоставят помощь при определенных условиях

26 октября 2023 02:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Новый спикер Конгресса США заявил, что Украине предоставят помощь при определенных условиях
Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что готов обсудить выделение помощи Украине. Однако по его словам, поддержка предоставится при "определенных условиях".

Об этом сообщает NBC.

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"Мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом имел четкие цели. Но мы собираемся провести эти дискуссии. Это будет очень продуктивно", — отметил новоиспеченный спикер.

Майк Джонсон добавил, что в Палате представителей работают над решением этого вопроса. Однако он подчеркнул, что у них "будут определенные условия".

Напомним, что республиканца Майка Джонсона избрали спикером палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Известно, что он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины.

Также мы писали, что президент США Джо Байден приветствовал представителя Республиканской партии Майка Джонсона с победой в выборах на должность спикера Палаты представителей. Также американский лидер призвал избранника содействовать решениям Конгресса о дополнительном финансировании, в том числе и Украины.

Добавим, что 23 октября официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби отметил на брифинге, что администрация рассматривает вопросы поддержки Украины и Израиля как равнозначно важные. Он выразил надежду, что Конгресс быстро утвердит заявку на предоставление финансирования.

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