Новий спікер Конгресу США заявив, що Україні нададуть допомогу за певних умов

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: REUTERS

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що готовий обговорити виділення допомоги Україні. Однак за його словами, підтримка надасться за "певних умов".

Про це повідомляє NBC.

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"Ми хочемо підзвітності та хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. Але ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно", — зазначив новоспечений спікер.

Майк Джонсон додав, що в Палаті представників працюють над розв'язанням цього питання. Проте він наголосив, що в них "будуть певні умови".

Нагадаємо, що республіканця Майка Джонсона обрали спікером палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Відомо, що він голосував проти більшості законопроєктів щодо підтримки України.

Також ми писали, що президент США Джо Байден привітав представника Республіканської партії Майка Джонсона з перемогою у виборах на посаду спікера Палати представників. Також американський лідер закликав обранця сприяти рішенням Конгресу про додаткове фінансування, зокрема й України.

Додамо, що 23 жовтня офіційний представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі наголосив на брифінгу, що адміністрація розглядає питання підтримки України та Ізраїлю як рівнозначно важливі. Він висловив сподівання, що Конгрес швидко затвердить заявку на надання фінансування.