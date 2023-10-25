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Антиукраїнський Майк Джонсон обраний новим спікером Конгресу США

25 жовтня 2023 21:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Антиукраїнський Майк Джонсон обраний новим спікером Конгресу США
Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Республіканця Майка Джонсона обрали спікером палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Він голосував проти більшості законопроєктів щодо підтримки України.

Про це повідомляє CNN.

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За Джонсона віддали 220 голосів, за демократа Хакіма Джеффріса — 209. 

Він активно підтримував колишнього президента Дональда Трампа і був ключовою фігурою в Конгресі в невдалих спробах скасувати вибори 2020 року. Джонсона вперше було обрано до Палати представників у 2016 році, він є віцеголовою республіканської конференції Конгресу США, а також є заступником голови Республіканської партії та помічником лідера.

До того ж він голосував проти більшості законопроєктів щодо підтримки України, за винятком закону про ленд-ліз 2022 року, а також робив антиукраїнські заяви.

У рейтингу законодавців США, опублікованому консервативною групою "Республіканці за Україну", Джонсон отримав найнижчу оцінку із можливих.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що країна готова співпрацювати із США. Обидві країни намагаються врегулювати розбіжності та працюють разом для відповіді на глобальні виклики.

Також ми писали, що 23 жовтня офіційний представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі наголосив на брифінгу, що адміністрація розглядає питання підтримки України та Ізраїлю як рівнозначно важливі. Він висловив сподівання, що Конгрес швидко затвердить заявку на надання фінансування.

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