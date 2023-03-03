Новый скандал с закупками: СМИ рассказали о "золотых" армейских флягах для ВСУ

Фляги были закуплены в марте 2022 года

Министерство обороны Украины снова оказалось в центре скандала, на этот раз связанного с закупкой пластиковых индивидуальных полевых фляг емкостью 1 литр для украинских военных. В документах Минобороны фляги проходят по цене в десять раз выше, чем в документах на таможне.

Об этом говорится в расследовании "Главкома".

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Журналисты выяснили, в разгар полномасштабной войны, а именно 23 марта 2022 года Минобороны напрямую, без тендеров, заключило контракт со столичной ООО "Пролог Сервис". Речь шла о поставках полевых фляг китайского производства. Пятый оперативный отдел теруправления ДБР во Львове проанализировал движение этого груза, которое перемещалось через Закарпатскую таможню.

Согласно коммерческому счету от 3 июля 2022 года, в рамках контракта Минобороны киевская фирма заказала 30 150 армейских фляг с надписями: "06.2020. Собственность ВСУ. Не для продажи" общей стоимостью $238,1 тыс.

Следовательно, цена одной штуки составила $7,9.

Кроме этого, в начале июля 2022-го на закарпатскую таможню зашли 23 тыс. штук чехлов для пластиковой фляги. Общая стоимость — $203,9 тыс. Отправителем этого груза указана компания бельгийской регистрации Liege Cargo Agency Selys.

Как выяснило следствие, ООО "Пролог Сервис" в общей сложности заказало 100 тыс. штук армейских фляг. При этом их реальная цена в разы ниже той, что указано в таможенной документации — $0,59 против $7,9. Стоимость $0,59 стала известна следствию в ходе оперативных мероприятий.

"Таким образом, полученные предварительные данные позволяют выдвинуть предположения о возможных коррупционных проявлениях со стороны представителей ООО "Пролог Сервис" и заинтересованных должностных лиц Минобороны, осуществляющих государственные закупки, в соответствии с контрактом 286/3/22/48 от 23.03.2022 года о возможном завышении стоимости импортируемой продукции, используя при этом иностранные компании так называемые "прокладки" с целью изменения и подготовки фиктивного пакета документов, происходящего на территории Нидерландов по стоимости", —говорится в материалах проверки, попавших в распоряжение издания.

В целом, правоохранители предполагают, что потери государственного бюджета от этой сделки могли составлять не менее $700 тыс.

В ответ на запрос издания Министерство обороны заявило, что приобрело у ООО "Пролог Сервис" армейские фляги по цене 318 грн за штуку. Силовое ведомство отметило, что с уплатой всех налогов заработок поставщика составил 15,34 грн на фляге.

Отдельно Минобороны проинформировало, что заказало в Центральном управлении контроля качества экспертизу состава закупленных фляг. Ведь на товаре была нанесена маркировка Tritan (вероятно, подразумевается термопластичный полиэстер, используемый при производстве бутылок и фляг для питья). Поэтому заказчик хочет убедиться, действительно ли армейские фляги сделаны из этого материала. Пока нет конечных выводов экспертизы.

"Следует заметить, что проведенная департаментом внутреннего аудита Министерства обороны проверка, без имеющейся экспертизы относительно соответствия материала указанному в маркировке, а именно — Tritan, и без проведения мониторинга цен, не может подтвердить или опровергнуть наличие значительного отклонения цен от рыночных, поскольку именно технические характеристики и материал, из которого изготовлены фляги, является одним из ключевых факторов при ценообразовании", — заявили в оборонном ведомстве.

Кроме того, как отмечается в публикации, ООО "Пролог Сервис" является фигурантом в уголовном производстве, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро. Речь идет о заключении ряда договоров о закупке имущества для личного состава Вооруженных сил Украины (фляг индивидуальных полевых, котелков и чехлов для них) по упрощенной процедуре без применения электронной системы закупок.

Скандал с закупками у Минобороны

Ранее в украинском оборонном ведомстве разразился "пищевой" скандал — в публичное пространство вышла информация о том, что Минобороны производило закупки продуктов, в том числе яиц, которые по ценам в разы превышали реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

После этого в Министерстве экономики заявили, что закупки должны быть прозрачными и предложили публиковать часть информации о ценах в отдельном разделе е-системы Prozorro.

Напомним, ранее украинцы рассказали в опросе Центра Разумкова об уровне коррупции и компетентности тех или иных государственных органов. Большинство (55%) заявило, что в течение 2022 года не приходилось сталкиваться со взяточниками.

Также мы писали, что опрошенные Новини.LIVE юристы сходятся во мнении, что нынешняя активность силовиков на ниве борьбы с коррупцией спровоцирована, скорее всего, мощным импульсом со стороны западных партнеров Украины.

Фото: Главком