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Новый президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением

23 ноября 2023 17:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Новый президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением
Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: REUTERS/Matias Baglietto
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Новоизбранный Президент Аргентины Хавьер Милей обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он предложил ему провести в своей стране мирный саммит "Украина — Латинская Америка" относительно развязывания войны с Россией.

Об этом сказала эксперт по внешней политике La Libertad Avanza Диана Мондино, передает Deutsche Welle.

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По словам Мондино, с таким предложением президент Аргентины выступил во время телефонного разговора с Зеленским. Недавно, 20 ноября, украинский лидер поздравил Милея с победой на выборах и призвал работать вместе над развитием сотрудничества между странами, а также восстановлением мирового правопорядка, основанного на международном праве.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Политики обсудили участие Аргентины в имплементации Формулы мира и сотрудничество двух государств по расследованию российских военных преступлений в Украине.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоразговор с президентом Республики Парагвай Сантьяго Пеньей Паласиосом. Он пригласил его принять участие в саммите украинской гуманитарной инициативы.

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