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Новий президент Аргентини звернувся до Зеленського з пропозицією

23 листопада 2023 17:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Новий президент Аргентини звернувся до Зеленського з пропозицією
Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей. Фото: REUTERS/Matias Baglietto
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Новообраний Президент Аргентини Хав'єр Мілей звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Він запропонував йому провести в своїй країні мирний саміт "Україна — Латинська Америка" щодо розв'язання війни з Росією.

Про це сказала експертка із зовнішньої політики La Libertad Avanza Діана Мондіно, передає Deutsche Welle.

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За словами Мондіно, з такою пропозицією президент Аргентини виступив під час телефонної розмови із Зеленським. Нещодавно, 20 листопада, український лідер привітав Мілея з перемогою на виборах та закликав працювати разом над розвитком співпраці між країнами, а також відновленням світового правопорядку, заснованого на міжнародному праві.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Політики обговорили участь Аргентини в імплементації Формули миру і співпрацю двох держав щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову з президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю Паласіосом. Він запросив його долучитися до саміту української гуманітарної ініціативи.

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