Чому звільнили Резнікова і хто такий Умєров: прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гостем студії Вечір.LIVE став політичний експерт Дмитро Співак. Він розповів, чому звільнили Резнікова і хто такий Рустем Умєров.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Разом із ведучою Ланою Шевчук поговорять про нового міністра оборони Рустема Умєрова, чому звільнили Резнікова, візит Блінкена до Києва, вибори, зовнішню політику, плани Зеленського, корупцію, Байдена та внутрішні проблеми України.

Нагадаємо, що вибір Рустема Умєрова новим міністром оборони надсилає два чіткі сигнали союзникам і противникам України. Перший — Київ серйозно ставиться до очищення корупції. Друге — прагнення України звільнити Крим.

Також ми писали, що відомо про Рустема Умєрова. У вересні 2022 року він став головою Фонду державного майна. Цю посаду він обіймає досі.