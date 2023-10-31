Новые санкции ЕС могут ударить по торговле с Россией — что известно

Европарламент. Фото: Pexels

Предложения 12-го пакета санкций ЕС против России предусматривают ограничение торговли товарами совокупной стоимостью около 5 млрд евро. Среди них — бриллианты и запрет лицензий на программное обеспечение.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам собеседников Bloomberg, новый пакет предложенных санкций ЕС против России предусматривает ограничения на экспорт сварочных аппаратов, химикатов и других используемых в военных целях технологий.

"Рассматривается возможность запрета лицензий на программное обеспечение и ограничение на импорт небольшого количества обработанных металлов и изделий из алюминия, строительных материалов, товаров, связанных с транспортировкой и бриллиантов. Запрет на импорт бриллиантов будет зависеть от решения "Группы семи" относительно механизма их отслеживания и контроля, которая, как ожидается, будет заключена в ближайшее время", — отметили в Bloomberg.

Также Еврокомиссия может запретить транзит через российскую территорию большего количества товаров и внести в черный список компании в третьих странах, способствующих этой схеме. Дополнительно рассматривают возможность обязывать свои компании добавлять в соглашения с третьими странами положения о запрете экспорта определенных товаров двойного назначения в Россию.

Борьба с уклонением от санкций

По информации издания, также обсуждают механизмы улучшения санкций против российской нефти, поскольку ценовые ограничения перестали работать. Речь идет и о борьбе с "теневым флотом" РФ, и о возможных ограничениях операций с судами, вовлеченными в схему транспортировки российского черного золота.

Кроме того, санкциям, возможно, будут подлежать более 100 физических и 40 юридических лиц. Европейская комиссия обсуждает запрет на трудоустройство россиян на работу в так называемые "чувствительные" сектора и возвращение на родину российских активов в ЕС.

Отдельное внимание будет уделяться борьбе с уклонением России от санкций. Однако есть вероятность внесения правок в 12-й пакет санкций ЕС перед тем, как Европейская комиссия официально представит его государствам-членам.

Напомним, Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 28 октября заявил, что страна не согласится на новый пакет санкций Европейского Союза против России, если там будут газовая, нефтяная и атомная сферы промышленности. Там сказали, что это противоречит интересам Будапешта.