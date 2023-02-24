Новые британские санкции против россии: запрещено поставлять все, что рф может использовать на войне

Британия запретила экспорт в рф всего, что может быть использовано ВПК

Правительство Великобритании к годовщине полномасштабного вторжения объявило о новых сакнциях против россии. В санкционный список были включены руководители ключевых отраслей российской экономики.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Новые британские санкции

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли сегодня, 24 февраля, объявил о введении новых санкций против российской федерации.

"Украина меняет ход войны, которую начала россия, но она не может делать это самостоятельно. Поэтому мы должны сделать еще больше, чтобы помочь Украине победить", — подчеркнул глава МИД Соединенного Королевства.

Персональные санкции и тотальный запрет

По словам Клеверли, новые санкции вводятся против представителей кремлевской элиты, которые руководят ключевыми отраслями российской промышленности.

Также запрещается экспорт в российскую федерацию всех товаров, которые страна-агрессор может использовать на поле боя.

Удар по авиационной отрасли

Среди сотен запрещенных к ввозу в россию товаров авиационные детали.

Также речь идет об электронных компонентах и радиооборудовании, которые российская промышленность может использовать на нужды ВПК, в частности, в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что сегодня же, 24 февраля, правительство Новой Зеландии к годовщине полномасштабного вторжения объявило о новых сакнциях против россии. В санкционный список включили как близких к владимиру путину людей, так и членов ЦИК и российских военных.

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