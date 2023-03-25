Новая Зеландия обеспокоена предоставлением Китаем летального оружия рф: что сказали власти
Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута выразила свою обеспокоенность по поводу возможного предоставления Китаем смертоносной помощи для поддержки рф в войне против Украины во время своей встречи с китайским коллегой. Ее замечания были предостерегающими и были сделаны вскоре после поездки председателя Китая Си Цзиньпина в москву, где он встретился с президентом россии владимиром путиным.
Об этом пишет АР.
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Заявление властей
В ходе своей четырехдневной поездки в Пекин Махута подтвердила позицию своего правительства, осуждающего незаконное вторжение рф в Украину, и призвала своего китайского коллегу, Цинь Гана, сделать то же самое.
Махута также выразила свою обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Синьцзяне, подрыва свобод в Гонконге, споров в Южно-Китайском море и роста напряженности в Тайваньском проливе. Она подчеркнула, что Новая Зеландия поддерживает политическое урегулирование споров через диалог, а не использование насилия.
Цинь Ван И, самый высокопоставленный внешнеполитический чиновник Коммунистической партии Китая, подтвердил, что Китай будет играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию и достижению прекращения огня в конфликте на Украине. Он также отметил, что мир и процветание являются ожиданиями всех сторон.
Несмотря на то, что поездка Махуты состоялась в неудобное время, она стала первой поездкой министра иностранных дел Новой Зеландии в Пекин с 2018 года. Махута подчеркнула, что Новая Зеландия стремится к укреплению своих отношений с Китаем и надеется на продолжение диалога между двумя странами.
Напомним, в середине февраля Новая Зеландия ввела санкции против Ирана из-за поставок беспилотников россии.