Міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута висловила своє занепокоєння щодо можливого надання Китаєм смертоносної допомоги для підтримки Росії у війні проти України під час своєї зустрічі з китайським колегою. Її зауваження були застережливими й були зроблені невдовзі після поїздки голови Китаю Сі Цзіньпіна до москви, де він зустрівся з президентом рф володимиром путіним.

Про це пише АР.

Заява влади

У ході своєї чотириденної поїздки до Пекіна, Махута підтвердила позицію свого уряду, який засуджує незаконне вторгнення росії в Україну, і закликала свого китайського колегу, Цинь Гана, зробити те саме.

Махута також висловила своє занепокоєння щодо ситуації з правами людини в Сіньцзяні, підриву свобод у Гонконгу, суперечок у Південнокитайському морі та зростання напруженості в Тайванській протоці. Вона наголосила, що Нова Зеландія підтримує політичне врегулювання суперечок через діалог, а не використання насильства.

Цінь Ван I, найвищий зовнішньополітичний чиновник Комуністичної партії Китаю, підтвердив, що Китай відіграватиме конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню та досягненню припинення вогню в конфлікті в Україні. Він також зазначив, що мир та процвітання є очікуваннями всіх сторін.

Попри те, що поїздка Махути відбулася у незручний час, вона стала першою поїздкою міністра закордонних справ Нової Зеландії до Пекіна з 2018 року. Махута наголосила, що Нова Зеландія прагне зміцнення своїх відносин з Китаєм і сподівається на продовження діалогу між двома країнами.

Нагадаємо, в середині лютого Нова Зеландія ввела санкції проти Ірану через постачання безпілотників росії.