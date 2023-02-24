Новая Зеландия ввела самые большие за все время санкции против рф: кто есть в списке

Под санкции попали окружение путина и причастные к российской агрессии люди

Правительство Новой Зеландии к годовщине полномасштабного вторжения объявило о новых санкциях против России. В санкционный список включили как близких к владимиру путину людей, так и членов ЦИК и российских военных.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Новой Зеландии.

Самые мощные санкции

К годовщине вторжения российской федерации на территорию Украины Новая Зеландия ввела новые санкции против страны-агрессора.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута заявила, что эти санкции будут одними из самых больших за все время полномасштабной войны.

Это, по ее словам, демонстрирует решительность в противодействии незаконным действиям россии в Украине.

Кто попал в санкционный список

По словам Махуты, под санкции подверглись 87 российских граждан.

Среди них есть политики, которые близки к владимиру путину и имеют важное значение для функционирования нынешнего российского режима.

Кроме того, санкции ввели против членов ЦИК россии из-за "референдумов", которые были проведены осенью на оккупированных территориях Украины.

Также под санкции подверглись и военные, участвовавшие в нападении на Украину.

Наная Махута напомнила, что санкции Новой Зеландии автоматически распространяются на членов семей подсанкционных лиц.

Напомним, в середине февраля Новая Зеландия ввела санкции против Ирана из-за поставок беспилотников россии.

Фото: offshoreview.eu