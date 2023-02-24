Новая Зеландия ввела самые большие за все время санкции против рф: кто есть в списке
Правительство Новой Зеландии к годовщине полномасштабного вторжения объявило о новых санкциях против России. В санкционный список включили как близких к владимиру путину людей, так и членов ЦИК и российских военных.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Новой Зеландии.
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Самые мощные санкции
К годовщине вторжения российской федерации на территорию Украины Новая Зеландия ввела новые санкции против страны-агрессора.
Министерство иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута заявила, что эти санкции будут одними из самых больших за все время полномасштабной войны.
Это, по ее словам, демонстрирует решительность в противодействии незаконным действиям россии в Украине.
Кто попал в санкционный список
По словам Махуты, под санкции подверглись 87 российских граждан.
Среди них есть политики, которые близки к владимиру путину и имеют важное значение для функционирования нынешнего российского режима.
Кроме того, санкции ввели против членов ЦИК россии из-за "референдумов", которые были проведены осенью на оккупированных территориях Украины.
Также под санкции подверглись и военные, участвовавшие в нападении на Украину.
Наная Махута напомнила, что санкции Новой Зеландии автоматически распространяются на членов семей подсанкционных лиц.
Напомним, в середине февраля Новая Зеландия ввела санкции против Ирана из-за поставок беспилотников россии.
Фото: offshoreview.eu