Германия внимательнее смотрит на Украину из-за войны на Ближнем Востоке, — Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: ostwest

Из-за событий на Ближнем Востоке ЕС еще более внимательно отслеживает ситуацию в Украине. На это повлияла еще и очевидная радость российского диктатора Владимира Путина из-за происходящего.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге, передает Welt.

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Глава немецкого МИД рассказала, что на этой встрече министры обсудили не только события на Ближнем Востоке, но и жестокую войну России против Украины.

"Мы видим, что российский президент, конечно, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Именно поэтому мы смотрим на Украину еще внимательнее, чем мы это делали в прошлом", — сказала Бербок.

Кроме того, она добавила, что сейчас нужно позаботиться, чтобы Украина прошла эту зиму как можно лучше защищенной.

Напомним, недавно стало известно, что Германия выделит Украине дополнительные 200 миллионов евро для восстановления нашей страны. Средства будут направлены на образование, здравоохранение, питьевое водоснабжение и реконструкцию городов.