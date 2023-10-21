Німеччина виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України

Державний секретар федерального Мінекономіки Німеччини Йохен Фласбарт у Києві. Фото: Олександр Кубраков

Німеччина надасть Україні додаткові 200 мільйонів євро для відновлення нашої країни. Кошти будуть направлені на освіту, охорону здоров'я, питне водопостачання та реконструкцію міст.

Про це заявив державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Фласбарт під час свого візиту до Києва 20 жовтня, пише Augsburger Аllgemeine.

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Додаткова допомога для України

"Німеччина виділяє ще 200 мільйонів євро на відновлення України. Як стало відомо Deutsche Presse-Agentur, держсекретар з питань розвитку Йохен Флясбарт пообіцяв цю допомогу під час візиту до країни, що зазнала нападу з боку Росії", — зазначають у повідомленні.

Загалом з початку повномасштабної війни РФ проти України Міністерство розвитку Німеччини надало нашій державі близько мільярда євро для підтримки мирних жителів.

Візит німецького посадовця

Раніше сам Фласбарт написав у Twitter, що приїхав до Києва з федеральною міністеркою довкілля та ядерної безпеки Німеччини Штеффі Лемке.

"Прибув до Києва сьогодні вранці. Штеффі Лемке їде на важливу міжнародну конференцію з питань довкілля, а я маю переговори щодо відновлення України", — зауважив чиновник.

Скриншот допису зі сторінки у Twitter Йохена Фласбарта

Продуктивна зустріч

Своєю чергою міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що провів продуктивну розмову з колегою з Німеччини.

"Ми підбили підсумки нашої співпраці та обговорили потенційні плани. Серед основних тем: організація Конференції з відновлення України 2024 у Берліні, впровадження більш енергоефективних та зелених технологій при відновленні України, розширення та посилення нашої спільної роботи через Multi donor Coordination Platform", — зауважив український посадовець.

Скриншот допису зі сторінки у Twitter Олександра Кубракова

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що офіційний Берлін не збирається кидати Україну сам на сам у війні з Росією. Німеччина постачатиме зброю і надалі. Нині там готують новий пакет військової допомоги. До нього мають увійти засоби протиповітряної оборони.