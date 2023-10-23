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Німеччина уважніше дивиться на Україну через війну на Близькому Сході, — Бербок

23 жовтня 2023 13:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Німеччина уважніше дивиться на Україну через війну на Близькому Сході, — Бербок
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: ostwest
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через події на Близькому Сході ЄС ще уважніше відстежує ситуацію в Україні. На це плинула ще й очевидна радість російського диктатора Володимира Путіна через те, що відбувається.

Про це заявила  глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі, передає Welt.

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Заява Бербок

Очільниця німецького МЗС розповіла, що на цій зустрічі міністри обговорили не лише події на Близькому Сході, а й жорстоку війну Росії проти України. 

"Ми бачимо, що російський президент, звичайно, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. Саме тому ми дивимось на Україну ще уважніше, ніж ми це робили у минулому", — сказала Бербок. 

Окрім того, вона додала, що наразі потрібно подбати, щоб Україна пройшла цю зиму якомога краще захищеною.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Німеччина надасть Україні додаткові 200 мільйонів євро для відновлення нашої країни. Кошти будуть направлені на освіту, охорону здоров'я, питне водопостачання та реконструкцію міст. 

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