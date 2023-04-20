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Германия будет поддерживать санкции, пока Россия не закончит войну: Бербок

20 апреля 2023 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Германия будет поддерживать санкции, пока Россия не закончит войну: Бербок
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Фото: SalamNews
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, пока Россия не прекратит войну в Украине, до тех пор Германия не будет отказываться от санкций в отношении нее.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Отменим ли мы санкции? Нет. Пока эта агрессивная война России не будет завершена", — заявила Бербок.

Министр напомнила, что Россия блокирует работу Совбеза, а также нарушает и разрушает Декларацию ООН с помощью бомб и ракет.

Бербок выразила благодарность странам, поддерживающим санкции, даже в случаях, когда они зависимы от России. Также выразила удовлетворение относительно согласования поддержки Украины на встрече G7 в Японии.

"Год назад мы все надеялись, что мир скоро наступит. К сожалению, было иначе — несмотря на интенсивные миротворческие усилия с нашей стороны, со стороны наших европейских друзей, со стороны практически всего мира", — добавила глава МИД.

Напомним, что 19 апреля, Минфин США разоблачили одного человека и шесть организаций, которые помогали Ирану. Они способствовали закупке электронных компонентов для дестабилизирующих военных программ. Таких, которые используются в беспилотных летательных аппаратах.

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