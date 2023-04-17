Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow G7 должна доказать Путину, что он не достигнет своего в Украине: Бербок arrow

G7 должна доказать Путину, что он не достигнет своего в Украине: Бербок

17 апреля 2023 03:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
G7 должна доказать Путину, что он не достигнет своего в Украине: Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: Фокус
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что представители G7 должны доказать президенту России Владимиру Путину, что он не достигнет своих целей в Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также:

Подробности

"Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии напротив один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления", — заявила Бербок.

Она заверила, что во время встречи Большой семерки в Японии ее представители "подтвердят и усилят свои обязательства".

Бербок также напомнила, что Япония взяла председательство в G7 от Германии и поблагодарила Токио за то, что на Японию партнеры могут положиться на 100%.

Министр подчеркнула, что G7 важно работать вместе над неотложными мировыми проблемами, и следует избегать того, чтобы единство "Семерки" не воспринималось другими как попытки навязать свои ограничения или усилить разрыв.

"Как G7, мы сильны вместе, потому что мы точно знаем, за что мы стоим: за международный порядок, в котором верховенство права и международное право имеют приоритет перед правом более сильного. За экономические отношения, основанные не на зависимостях, а на справедливости и общих правилах конкуренции", — добавила Бербок.

Напомним, что министры климата и энергетики стран G7 обязались ускорить постепенный отказ от ископаемого
топлива для достижения нулевого выброса углекислого газа позже 2050 года. В то же время, во время встречи в японском городе Саппоро министрам так и не удалось прийти к согласию по установлению конечного срока для прекращения использования угольной энергии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB