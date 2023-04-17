G7 должна доказать Путину, что он не достигнет своего в Украине: Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: Фокус

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что представители G7 должны доказать президенту России Владимиру Путину, что он не достигнет своих целей в Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии напротив один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления", — заявила Бербок.

Она заверила, что во время встречи Большой семерки в Японии ее представители "подтвердят и усилят свои обязательства".

Бербок также напомнила, что Япония взяла председательство в G7 от Германии и поблагодарила Токио за то, что на Японию партнеры могут положиться на 100%.

Министр подчеркнула, что G7 важно работать вместе над неотложными мировыми проблемами, и следует избегать того, чтобы единство "Семерки" не воспринималось другими как попытки навязать свои ограничения или усилить разрыв.

"Как G7, мы сильны вместе, потому что мы точно знаем, за что мы стоим: за международный порядок, в котором верховенство права и международное право имеют приоритет перед правом более сильного. За экономические отношения, основанные не на зависимостях, а на справедливости и общих правилах конкуренции", — добавила Бербок.

Напомним, что министры климата и энергетики стран G7 обязались ускорить постепенный отказ от ископаемого

топлива для достижения нулевого выброса углекислого газа позже 2050 года. В то же время, во время встречи в японском городе Саппоро министрам так и не удалось прийти к согласию по установлению конечного срока для прекращения использования угольной энергии.