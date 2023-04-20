Німеччина підтримуватиме санкції доти, доки Росія не закінчить війну: Бербок

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок. Фото: SalamNews

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, доки Росія не припинить війну в Україні, доти Німеччина не відмовлятиметься від санкцій щодо неї.

Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також:

Деталі

"Чи скасуємо ми санкції? Ні. Доки ця агресивна війна Росії не буде завершена", — заявила Бербок.

Міністерка нагадала, що Росія блокує роботу Радбезу, а також порушує та руйнує Декларацію ООН за допомогою бомб і ракет.

Бербок висловила вдячність країнам, які підтримують санкції, навіть у випадках, коли вони є залежними від Росії. Також висловила задоволення, щодо узгодження підтримки України на зустрічі G7 в Японії.

"Рік тому ми всі сподівалися, що мир швидко настане. На жаль, було інакше – попри інтенсивні миротворчі зусилля з нашого боку, з боку наших європейських друзів, з боку практично всього світу", — додала очільниця МЗС.

Нагадаємо, що 19 квітня, Мінфін США викрили одну особу та шість організацій які допомагали Ірану. Вони сприяли в закупівлі електронних компонентів для дестабілізуючих військових програм. Таких, які використовуються в безпілотних літальних апаратах.