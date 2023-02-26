Германия, Британия и Франция пока не планируют заключать оборонный пакт с Украиной
Германия, Британия и Франция пока не планируют заключать оборонный договор с Украиной. В течение нескольких месяцев не было ни одного нового статуса по этому вопросу.
Об этом сообщает Welt со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Германии.
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"В течение нескольких месяцев не было ни одного нового, конкретного статуса по этому вопросу. На последней встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли", — заявил пресс-секретарь.
Напомним, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Индию подверг критике мирный план Китая по урегулированию военного конфликта в Украине. В 12 пунктах ничего не сказано о необходимости выведения российских войск.
Также мы писали, что 24 февраля Германия решила увеличить количество поставляемых в Украину танков Leopard 2. Германия пообещала поставить еще четыре современных боевых танка Leopard 2 из своих составов Бундесвера.
Добавим, Германия за время войны в Украине арестовала около 5,3 миллиарда евро российских активов. Заморозили счета подсанкционных лиц и компаний.